Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется

На днях Россия доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, но использовать их не получится, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Источник: Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, "Радио Свобода"

Прямая речь Буданова: "Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, относительно ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами".

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Детали: Буданов также сообщил, что уже ознакомился с "достаточно неприятными для Беларуси документами", а именно с оригиналами документов о результатах тренировок.

Прямая речь: "Российское 12 главное управление, – это управление, которое отвечает за именно эти средства, – написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы "Искандер", которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения.

Вместе с тем, белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У".

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