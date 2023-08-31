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Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется

Елена РощинаЧетверг, 31 августа 2023, 21:45
Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется
Кирилл Буданов, фото ГУР Минобороны Украины

На днях Россия доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, но использовать их не получится, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Источник: Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, "Радио Свобода"

Прямая речь Буданова: "Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, относительно ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами".

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Детали: Буданов также сообщил, что уже ознакомился с "достаточно неприятными для Беларуси документами", а именно с оригиналами документов о результатах тренировок.

Прямая речь: "Российское 12 главное управление, – это управление, которое отвечает за именно эти средства, – написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы "Искандер", которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения. 

Вместе с тем, белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У".

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Предыстория:

  • В мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже начало перемещаться в Беларусь. В конце июня Лукашенко утверждал, что "большая часть" российского ядерного оружия, которое планировалось переместить, уже в Беларуси.
  • 22 июля в Разведывательном управлении Министерства обороны США заявили, что "нет оснований сомневаться" в том, что Россия действительно разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, как заявлял президент РФ Владимир Путин.
  • 22 августа президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия уже находится в процессе перемещения части своего ядерного оружия в Беларусь.
  • 30 августа проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларусь прибыл эшелон с не менее 10 единицами ракетных комплексов "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.

Темы: Беларусьядерное оружиеБудановразведка
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