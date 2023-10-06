Мэра Сум Лысенко выпустили из СИЗО под залог
Пятница, 6 октября 2023, 15:24
Городского голову Сум Александра Лысенко, которого взяли под стражу 4 октября, выпустили под залог в 3 млн грн
Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий пресс-службы Высшего антикоррупционного суда
Детали: Залог внесли 5 октября.
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Предыстория:
- 2 октября правоохранители разоблачили на взятке Лысенко и директора одного из департаментов городского совета.
- Вечером 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
- Обвинение просило залог в 10 млн грн.