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Мэра Сум Лысенко выпустили из СИЗО под залог

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 октября 2023, 15:24
Мэра Сум Лысенко выпустили из СИЗО под залог
ФОТО: ФБ ЛИСЕНКо

Городского голову Сум Александра Лысенко, которого взяли под стражу 4 октября, выпустили под залог в 3 млн грн

Источник: Суспильне со ссылкой на комментарий пресс-службы Высшего антикоррупционного суда

Детали: Залог внесли 5 октября.

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Предыстория:

  • 2 октября правоохранители разоблачили на взятке Лысенко и директора одного из департаментов городского совета.
  • Вечером 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
  • Обвинение просило залог в 10 млн грн.

Темы: СумывзяткаСИЗОместная власть
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