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Оккупанты в Крыму усиленно ищут украинских партизан – сопротивление

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 06:10
Оккупанты в Крыму усиленно ищут украинских партизан – сопротивление
иллюстративное фото ЦНС

По данным Центра национального сопротивления, в оккупированном Крыму продолжается усиление административно-полицейских условий для борьбы с украинским подпольем.

Источник: ЦНС

Дословно: "Враг обеспокоен активностью и повышенной эффективностью Движения сопротивления в Крыму, в результате чего усилил контрразведывательный режим, в том числе с целью выявления и борьбы с украинским подпольем".

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Детали: В то же время, по информации Движения сопротивления на полуострове, в течение прошлого месяца наблюдалась тенденция к увеличению среднесуточной пропускной возможности гражданских лиц, пересекающих подконтрольные оккупантам пункты пропуска на административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью, и составляла около 15 тыс. человек в сутки.

Напомним: Партизанское движение "Атеш" заявило, что фиксирует переброску россиянами ПВО в оккупированной Симферополь.

Темы: Крымоккупация
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