Нетаньяху обратился к народу: "Мы в состоянии войны, и мы победим"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.

Источник: The Times of Israel

Прямая речь Нетаньяху: "Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим.

Реклама:

Враг заплатит такую цену, которой он никогда раньше не знал.

Я поручил, прежде всего, очистить от террористов общины, в которые они проникли, и эта работа продолжается.

Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которой враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями".

ВИДЕО ДНЯ

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Детали: По данным СМИ, поступают сообщения о погибших и почти 300 раненых, поскольку боевики проникают в ряд южных городов, а по центру и югу страны выпускают тысячи ракет.

Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.