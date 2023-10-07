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Нетаньяху обратился к народу: "Мы в состоянии войны, и мы победим"

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 12:08
Нетаньяху обратился к народу: Мы в состоянии войны, и мы победим
скриншот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.

Источник: The Times of Israel

Прямая речь Нетаньяху: "Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим.

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Враг заплатит такую цену, которой он никогда раньше не знал.

Я поручил, прежде всего, очистить от террористов общины, в которые они проникли, и эта работа продолжается.

Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которой враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями".

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Детали: По данным СМИ, поступают сообщения о погибших и почти 300 раненых, поскольку боевики проникают в ряд южных городов, а по центру и югу страны выпускают тысячи ракет.

Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.

Темы: Израильвойна
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