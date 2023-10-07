Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нетаньяху обратился к народу: "Мы в состоянии войны, и мы победим"

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 12:08
Нетаньяху обратился к народу: Мы в состоянии войны, и мы победим
скриншот

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.

Источник: The Times of Israel

Прямая речь Нетаньяху: "Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим.

Реклама:

Враг заплатит такую цену, которой он никогда раньше не знал.

Я поручил, прежде всего, очистить от террористов общины, в которые они проникли, и эта работа продолжается.

Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которой враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По данным СМИ, поступают сообщения о погибших и почти 300 раненых, поскольку боевики проникают в ряд южных городов, а по центру и югу страны выпускают тысячи ракет.

Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.

Темы: Израильвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Лебедь – под суд": СБУ завершила расследование по митрополиту УПЦ МП Павлу

В центре Киева трижды ударили ножом военного − полиция ищет злоумышленников

Кулеба надеется, что Орбан хотя бы вымыл руки после рукопожатия с Путиным

видео, фотоПартизаны взорвали машину с мародерами в Мелитополе – мэр

Мужчину приговорили к тюрьме как уклониста: он объяснил, что не готов убить человека

Зеленский − на речь Байдена: Вместе не дадим уничтожить свободу и демократию

Все новости...
Израиль
Нападение на Израиль: уже более 20 погибших, ЦАХАЛ атакует в ответ
ЕС назвал атаку ХАМАС против Израиля "терроризмом в самой отвратительной форме"
Украинцев нет среди пострадавших в Израиле - МИД
Последние новости
16:00
Во Львове отключили отопление через четыре дня после начала отопительного сезона
15:58
Мелони порвала отношения со своим партнером после его сексистских высказываний
15:38
В Казахстане отказались от слов вице-министра о запрете продажи России товаров двойного назначения
15:34
Россиян и белорусов допустили к ЧМ по каратэ за 4 дня до старта
15:30
"Лебедь – под суд": СБУ завершила расследование по митрополиту УПЦ МП Павлу
15:13
Украину ждет еще одна реструктуризация госдолга: какими могут быть условия
15:10
видеоЗеленский провел совещания с пограничниками-разведчиками и военными
15:07
фото"Влюбленность не преступление": финский суд снял с чиновника обвинения в домогательствах к подчиненной
14:58
фотоПомог незаконно выехать за границу 18 мужчинам: в Одесской области задержан перевозчик
14:57
Президент Латвии призвал Европу вооружаться
Все новости...
Реклама: