ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, ЦАХАЛ "готов к войне"
Из сектора Газы по Израилю боевиками ХАМАС в субботу утром были массированно запущены ракеты, в городах пожары, по меньшей мере один человек погиб.
Источник: CNN, Sky News, The Jerusalem Post
Детали: Над рядом израильских городов были видны большие клубки дыма.
Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".
Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.
Изображения в социальных сетях показывают горящие автомобили и поврежденные здания, а израильская служба скорой помощи сообщила, что один человек погиб и по меньшей мере 15 получили ранения.
Israeli ambulance service, @Mdais, report 1 killed in rocket fire and 15 injured.— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023
Footage of rocket impacts: pic.twitter.com/DjumRB6lWc
Съемки с мобильных телефонов также показывают, как боевики Хамаса пытаются добраться до Израиля по морю, используя небольшие лодки, и, что очень необычно, несколько палестинских боевиков, похоже, пересекли границу с помощью парашютов.
And footage of Hamas fighters crossing border using paragliders pic.twitter.com/p99GWx7dth— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023
Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив раздались взрывы.
Palestinian Forces are crossing the Border into Southern Israel, this is War. pic.twitter.com/tdjS1qnu4F— OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023
Израильские военные приказали жителям приграничных городов оставаться дома и заявили, что они наносят удары по целям в секторе Газа.
Министр обороны Йоав Галант, отмечается, направляется в Тель-Авив для получения срочной информации, а премьер-министр Беньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета министров по вопросам безопасности.
Глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф обнародовал видеообращение, в котором объявил о начале операции против Израиля и заявил, что палестинская боевая группировка "выпустила 5000 ракет по вражеским позициям, аэропортам и военным позициям".