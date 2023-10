ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, ЦАХАЛ "готов к войне"

Из сектора Газы по Израилю боевиками ХАМАС в субботу утром были массированно запущены ракеты, в городах пожары, по меньшей мере один человек погиб.

Источник: CNN, Sky News, The Jerusalem Post

Детали: Над рядом израильских городов были видны большие клубки дыма.

Тем временем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне".

Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Изображения в социальных сетях показывают горящие автомобили и поврежденные здания, а израильская служба скорой помощи сообщила, что один человек погиб и по меньшей мере 15 получили ранения.

Israeli ambulance service, @Mdais, report 1 killed in rocket fire and 15 injured.



Footage of rocket impacts: pic.twitter.com/DjumRB6lWc — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023

Съемки с мобильных телефонов также показывают, как боевики Хамаса пытаются добраться до Израиля по морю, используя небольшие лодки, и, что очень необычно, несколько палестинских боевиков, похоже, пересекли границу с помощью парашютов.

And footage of Hamas fighters crossing border using paragliders pic.twitter.com/p99GWx7dth — Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) October 7, 2023

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон, Явне и Кфар-Авив раздались взрывы.

Palestinian Forces are crossing the Border into Southern Israel, this is War. pic.twitter.com/tdjS1qnu4F — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Израильские военные приказали жителям приграничных городов оставаться дома и заявили, что они наносят удары по целям в секторе Газа.

Министр обороны Йоав Галант, отмечается, направляется в Тель-Авив для получения срочной информации, а премьер-министр Беньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание кабинета министров по вопросам безопасности.

Глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф обнародовал видеообращение, в котором объявил о начале операции против Израиля и заявил, что палестинская боевая группировка "выпустила 5000 ракет по вражеским позициям, аэропортам и военным позициям".