Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцев нет среди пострадавших в Израиле - МИД

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 13:16
Украинцев нет среди пострадавших в Израиле - МИД
фото: facebook

По последним данным Министерства иностранных дел, граждан Украины нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле.

Источник: спикер МИД Олег Николенко

Детали: Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами.

Реклама:

Украинцев в Израиле призывают придерживаться таких действий:

Воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.

Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности развитием событий.

ВИДЕО ДНЯ

В случае обстрелов, может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, которые находятся в непосредственной близости к сектору Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

МИД напоминает номер "горячей линии" посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782.

Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.

Темы: ИзраильвойнаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и "Гепардами"

"Лебедь – под суд": СБУ завершила расследование по митрополиту УПЦ МП Павлу

В центре Киева трижды ударили ножом военного − полиция ищет злоумышленников

Кулеба надеется, что Орбан хотя бы вымыл руки после рукопожатия с Путиным

видео, фотоПартизаны взорвали машину с мародерами в Мелитополе – мэр

Мужчину приговорили к тюрьме как уклониста: он объяснил, что не готов убить человека

Все новости...
Израиль
Пентагон обещает обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны
Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению
Нападение на Израиль: уже 40 погибших, ЦАХАЛ атакует в ответ
Последние новости
17:21
Минобороны Израиля: После уничтожения ХАМАСа в Газе создадут новый режим безопасности
17:17
КолонкаСенцов о цене победы над врагом: За каждой цифрой – чья-то жизнь
17:13
"Укрэнерго" ввело европейские правила импорта: помогут пройти зиму
16:57
В Чернигове суд постановил отобрать дочь у старейшей матери Украины: этого просил ребенок
16:55
Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и "Гепардами"
16:48
Разведка Эстонии: Россияне будут давить на 2-х направлениях еще некоторое время, но до прорыва не дойдет
16:25
В правительстве ищут кадры, которые примут участие в цифровизации Госстата
16:19
видеоЗеленский прибыл в Николаев после поездки в Херсонскую область
16:00
Во Львове отключили отопление через четыре дня после начала отопительного сезона
15:58
Мелони порвала отношения со своим партнером после его сексистских высказываний
Все новости...
Реклама: