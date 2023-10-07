Украинцев нет среди пострадавших в Израиле - МИД

По последним данным Министерства иностранных дел, граждан Украины нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле.

Источник: спикер МИД Олег Николенко

Детали: Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами.

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Украинцев в Израиле призывают придерживаться таких действий:

Воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.

Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности развитием событий.

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В случае обстрелов, может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, которые находятся в непосредственной близости к сектору Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

МИД напоминает номер "горячей линии" посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782.

Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.