Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцев нет среди пострадавших в Израиле - МИД

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 13:16
Украинцев нет среди пострадавших в Израиле - МИД
фото: facebook

По последним данным Министерства иностранных дел, граждан Украины нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле.

Источник: спикер МИД Олег Николенко

Детали: Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами.

Реклама:

Украинцев в Израиле призывают придерживаться таких действий:

Воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.

Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности развитием событий.

ВИДЕО ДНЯ

В случае обстрелов, может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, которые находятся в непосредственной близости к сектору Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

МИД напоминает номер "горячей линии" посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782.

Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.

Темы: ИзраильвойнаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Израиль
Пентагон обещает обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны
Зеленский: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению
Нападение на Израиль: уже 40 погибших, ЦАХАЛ атакует в ответ
Последние новости
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
Все новости...
Реклама: