Украинцев нет среди пострадавших в Израиле - МИД
По последним данным Министерства иностранных дел, граждан Украины нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле.
Источник: спикер МИД Олег Николенко
Детали: Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами.
Украинцев в Израиле призывают придерживаться таких действий:
Воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.
Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности развитием событий.
В случае обстрелов, может быть активирована сирена предупреждения. Призываем внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.
В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, которые находятся в непосредственной близости к сектору Газа, во время активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.
МИД напоминает номер "горячей линии" посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782.
Предыстория: Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал публичное заявление по поводу массированной атаки ХАМАСа, заявив, что страна находится в состоянии войны, но они победят.