Пентагон обещает обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон обеспечит Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от атаки террористов ХАМАС.

Источник: заявление Остина на сайте Пентагона, пишет "Европейская правда"

Детали: Министр обороны США заявил, что внимательно следит за развитием событий в Израиле.

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Прямая речь: "Наша приверженность праву Израиля на самозащиту остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто погиб в результате этого отвратительного нападения на гражданских лиц.

В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма".

Что предшествовало: Как сообщала "Украинская правда", из сектора Газы по Израилю массированно были запущены ракеты в результате атаки боевиков ХАМАС в субботу утром.

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Между тем ЦАХАЛ уже объявил, что "готов к войне". Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Сейчас в Израиле сообщают о по меньшей мере 40 погибших и более 700 раненых.

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.