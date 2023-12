Напад на Ізраїль: вже 40 загиблих, ЦАХАЛ атакує у відповідь

Через безпрецедентну атаку бойовиків ХАМАС в Ізраїлі вже щонайменше 40 загиблих, сотні поранених, багато озброєних людей атакують будинки на півдні країни.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: ХАМАС вже понад 8 годин обстрілює Ізраїль.

Реклама:

Міністерство охорони здоров'я країни повідомляє, що 545 людей були госпіталізовані з початку масової атаки ХАМАС.

Тим часом армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по 17 військових об'єктах і чотирьох штабах ХАМАС у секторі Гази, а також по інших цілях.

IDF says it struck 17 military compounds and four headquarters belonging to Hamas in the Gaza Strip, among other targets. pic.twitter.com/NtWCfNKy1C