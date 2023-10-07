Напад на Ізраїль: вже 40 загиблих, ЦАХАЛ атакує у відповідь

Через безпрецедентну атаку бойовиків ХАМАС в Ізраїлі вже щонайменше 40 загиблих, сотні поранених, багато озброєних людей атакують будинки на півдні країни.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: ХАМАС вже понад 8 годин обстрілює Ізраїль.

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Міністерство охорони здоров'я країни повідомляє, що 545 людей були госпіталізовані з початку масової атаки ХАМАС.

Тим часом армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по 17 військових об'єктах і чотирьох штабах ХАМАС у секторі Гази, а також по інших цілях.

IDF says it struck 17 military compounds and four headquarters belonging to Hamas in the Gaza Strip, among other targets. pic.twitter.com/NtWCfNKy1C — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Також вони завдали низки ударів з безпілотників по кількох бойовиках ХАМАС.

ХАМАС публікує кадри, на яких видно, як його члени захоплюють ізраїльських солдатів та цивільних.

Вони ще зафільмували, як скидають бомбу з безпілотника на військову санітарну машину, поранивши ізраїльських військових.

Hamas publishes a video showing it dropping a bomb from a drone on a military ambulance near the Gaza border, wounding troops. pic.twitter.com/5jJJnsBtbP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Також у мережі з’явилися відео з вбитими цивільними посеред дороги, де бойовики влаштували засідку.

Також телеканали транслюють кадри, на яких видно, як бульдозер прориває прикордонний паркан між Ізраїлем і сектором Гази.

חמאס ממשיך לדווח על עוד חטופים ישראלים, תיעוד: טרקטור עזתי פורץ את הגבול באין מפריעhttps://t.co/CaYiC9bCPi pic.twitter.com/p5dBmiy3rZ — החדשות - N12 (@N12News) October 7, 2023

Тим часом прем'єр Біньямін Нетаньягу знову звернувся до людей та просить зберігати спокій, а також об’єднатися усім заради перемоги.

Іран, своєю чергою, заявив про підтримку ХАМАС.

Школи та дитячі садки у неділю 8 жовтня будуть закриті по всій країні.

Передісторія: Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.