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Напад на Ізраїль: вже 40 загиблих, ЦАХАЛ атакує у відповідь

Роман ПетренкоСубота, 7 жовтня 2023, 14:57
Напад на Ізраїль: вже 40 загиблих, ЦАХАЛ атакує у відповідь
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Через безпрецедентну атаку бойовиків ХАМАС в Ізраїлі вже щонайменше 40 загиблих, сотні поранених, багато озброєних людей атакують будинки на півдні країни.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: ХАМАС вже понад 8 годин обстрілює Ізраїль.

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Міністерство охорони здоров'я країни повідомляє, що 545 людей були госпіталізовані з початку масової атаки ХАМАС.

Тим часом армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала авіаударів по 17 військових об'єктах і чотирьох штабах ХАМАС у секторі Гази, а також по інших цілях.

Також вони завдали низки ударів з безпілотників по кількох бойовиках ХАМАС.

ХАМАС публікує кадри, на яких видно, як його члени захоплюють ізраїльських солдатів та цивільних.

Вони ще зафільмували, як скидають бомбу з безпілотника на військову санітарну машину, поранивши ізраїльських військових.

Також у мережі з’явилися відео з вбитими цивільними посеред дороги, де бойовики влаштували засідку.

Також телеканали транслюють кадри, на яких видно, як бульдозер прориває прикордонний паркан між Ізраїлем і сектором Гази.

Тим часом прем'єр Біньямін Нетаньягу знову звернувся до людей та просить зберігати спокій, а також об’єднатися усім заради перемоги.

Іран, своєю чергою, заявив про підтримку ХАМАС.

Школи та дитячі садки у неділю 8 жовтня будуть закриті по всій країні.

Передісторія: Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив публічну заяву з приводу масованої атаки з боку ХАМАС, заявивши, що країна перебуває у стані війни, але вони переможуть.

Теми: Ізраїль
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