В Израиле погибли две украинки

В Израиле погибли двое гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на посольство, спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля о гибели двух граждан Украины.

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Принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует".

Обновлено: Николенко уточнил, что МИД имеет подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране.

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Консулы поддерживают связь с родственниками.

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