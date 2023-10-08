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В Израиле погибли две украинки

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 14:37
В Израиле погибли две украинки
фото: посольство

В Израиле погибли двое гражданки Украины, принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на посольство, спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля о гибели двух граждан Украины.

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Принимаются меры по организации репатриации тел погибших.

Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует".

Обновлено: Николенко уточнил, что МИД имеет подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране.

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Консулы поддерживают связь с родственниками.

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Темы: Израильукраинцывойна
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