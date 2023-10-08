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Россияне ранили еще одного ребенка на Херсонщине, она в коме

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 18:15
Россияне ранили еще одного ребенка на Херсонщине, она в коме
иллюстративное фото Shutterstock

В результате обстрела российскими войсками поселка Киндийка на Херсонщине в воскресенье ранена 11-летняя девочка.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Оккупанты ударили по поселку Киндийка. Ранения получила 11-летняя девочка.

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Ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Огонь пришелся по территории вблизи церкви.

Всего с начала суток на Херсонщине ранения различной степени получили 16 человек. Среди которых – 9-месячный ребенок".

Детали: Позже Прокудин сообщил, что у девочки - многочисленные повреждения, она находится в коме.

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"Взрывная и черепно-мозговая травмы. Ушиб головного мозга. Открытый перелом левой плечевой кости. Множественные осколочные ранения грудной клетки и шеи. Девочка в коме. За жизнь маленькой борются лучшие областные специалисты", - написал он.

Что предшествовало: Российские оккупанты ночью на 8 октября обстреливали Херсон, ранены 11 человек, в том числе ребенок.

Темы: Херсонская областьвойнадети
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