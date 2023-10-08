Пентагон заявил о передислокации авианосной ударной группы ВМС на Ближний Восток

Пентагон подтвердил, что начинает передислокацию авианосной ударной группы ВМС США на Ближний Восток, а президент страны Джо Байден сообщил, что дополнительная помощь от США уже в пути в Израиль.

Источник: сайт Пентагона, сайт Белого дома

Детали: Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поручил осуществить несколько шагов для усиления позиций Пентагона в ближневосточном регионе "с целью укрепления региональных усилий по сдерживанию".

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Дословно Остин: "Я дал указание о перемещении авианосной ударной группы ВМС США "Gerald R. Ford" в Восточное Средиземноморье.

В нее входят авианосец ВМС США "Gerald R. Ford" (CVN-78), крейсер управляемых ракет класса "Тикондерога" "Normandy" (CG 60), а также эсминцы класса "Arleigh-Burke", "Thomas Hudner" (DDG 116), "Ramage" (DDG 61), "Carney" (DDG 64) и "Roosevelt" (DDG 80).

Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе. США поддерживают войска в готовности к дальнейшему усилению сил сдерживания во всем мире, если это потребуется".

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Больше деталей: Остин также сообщил, что правительство Соединенных Штатов быстро предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, в том числе боеприпасы. Первая помощь в сфере безопасности начнет поступать уже в воскресенье и прибудет в ближайшие дни.

"Усиление наших объединенных сил в дополнение к материальной поддержке, которую мы быстро предоставим Израилю, подчеркивает непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Армии обороны Израиля и израильского народа. Я и моя команда будем продолжать поддерживать тесный контакт с нашими израильскими коллегами, чтобы гарантировать, что они имеют все необходимое для защиты своих граждан от этих ужасных террористических атак", - говорится в заявлении Остина.

Вместе с тем, президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сообщил, что "дополнительная помощь для Армии обороны Израиля уже в пути в Израиль, и еще больше будет доставлено в ближайшие дни".

"Лидеры также обсудили текущие усилия, направленные на то, чтобы ни один враг Израиля не считал, что он может или должен искать выгоду из нынешней ситуации", - заявили в Белом доме.

Что предшествовало: В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа", однако подробности не сообщались.

По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.

Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.