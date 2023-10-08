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США планируют переместить корабли и военные самолеты ближе к Израилю – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 20:39
США планируют переместить корабли и военные самолеты ближе к Израилю – СМИ
иллюстративное фото Getty Images

Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.

Источник: NBC News со ссылкой на два источника

Дословно: "Американские военные планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю в знак поддержки, по словам двух американских чиновников, знакомых с этими планами".

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Детали: По данным NBC News, это включает в себя тысячи военнослужащих США, авианосную ударную группу USS Gerald R Ford (авианосец, крейсер, эсминцы и самолеты), а также дополнительные самолеты F35, F15, F16 и A10 ВВС США, которые будут направлены в регион. США также поставят Израилю дополнительные боеприпасы и оборудование.

Отмечается, что перемещение может начаться немедленно, но займет несколько дней.

США также разрабатывают планы возможной небоевой эвакуации – помощи американцам в выезде из Израиля.

"Еще ничего не решено и не приказано, но официальные лица прорабатывают варианты, в том числе один из них предусматривает размещение некоторых американцев на кораблях ВМС, чтобы доставить их в безопасное место", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: В воскресенье Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа".

В заявлении не содержится никаких подробностей об этой поддержке.

По состоянию на вечер воскресенья, в результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибло более 700 израильтян, более 2200 получили ранения.

Темы: СШАИзраиль
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