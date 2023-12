США планируют переместить корабли и военные самолеты ближе к Израилю – СМИ

Соединенные Штаты планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю.

Источник: NBC News со ссылкой на два источника

Дословно: "Американские военные планируют передислоцировать корабли и военные самолеты ВМС США ближе к Израилю в знак поддержки, по словам двух американских чиновников, знакомых с этими планами".

Детали: По данным NBC News, это включает в себя тысячи военнослужащих США, авианосную ударную группу USS Gerald R Ford (авианосец, крейсер, эсминцы и самолеты), а также дополнительные самолеты F35, F15, F16 и A10 ВВС США, которые будут направлены в регион. США также поставят Израилю дополнительные боеприпасы и оборудование.

Отмечается, что перемещение может начаться немедленно, но займет несколько дней.

This includes thousands of US military service members, the USS Gerald R Ford carrier strike group (carrier, cruiser, destroyers and aircraft), and additional USAF F35s, F15s, F16s, and A10s all to the region. The US will also supply Israel with more munitions and equipment. https://t.co/4KoEVHWjZL