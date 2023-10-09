Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ХАМАС пригрозил казнить на камеры заложников в ответ на удары Израиля

Понедельник, 9 октября 2023, 21:12
ХАМАС пригрозил казнить на камеры заложников в ответ на удары Израиля
Фото иллюстративное

Палестинское движение ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе, осуществляемые без предупреждения.

Источник: The Times of Israel

Детали: С таким заявлением выступил представитель бригад ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам.

Реклама:

Прямая речь: "С этого часа любой обстрел наших людей, которые находятся в безопасности своих домов, без предупреждения, будет сопровождаться казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться на видео и аудио".

Предыстория:

  • В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
  • Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
  • Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ИзраильвойнаСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
Израиль
Пентагон выступил за военную помощь Израилю и Украине
Зеленский обсудил с разведкой ситуацию в Израиле: Россия заинтересована в разжигании войны
Швейцария эвакуирует своих граждан из Израиля на фоне боевых действий
Последние новости
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
Все новости...
Реклама: