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ХАМАС пригрозил казнить на камеры заложников в ответ на удары Израиля

Понедельник, 9 октября 2023, 21:12
ХАМАС пригрозил казнить на камеры заложников в ответ на удары Израиля
Фото иллюстративное

Палестинское движение ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе, осуществляемые без предупреждения.

Источник: The Times of Israel

Детали: С таким заявлением выступил представитель бригад ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам.

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Прямая речь: "С этого часа любой обстрел наших людей, которые находятся в безопасности своих домов, без предупреждения, будет сопровождаться казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться на видео и аудио".

Предыстория:

  • В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
  • Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
  • Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.

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Темы: ИзраильвойнаСектор Газа
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