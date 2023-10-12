Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль атаковал элитное подразделение ХАМАС в Газе: ликвидировали высокопоставленного офицера

Ирина БалачукЧетверг, 12 октября 2023, 08:53
Израиль атаковал элитное подразделение ХАМАС в Газе: ликвидировали высокопоставленного офицера
Последствия израильских авиаударов в городе Газа. Фото Getty Images

Израильские военные сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера.

Источник: The Jerusalem Post и The Times of Israel

Дословно JP: "Истребители ЦАХАЛа ночью нанесли по Сектору Газа авиаудары, нацеленные на элитное боевое подразделение ХАМАС "Нохба", которое возглавляло террористическое вторжение на израильскую территорию 7 октября".

Реклама:

Детали: Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации высокопоставленного офицера военно-морских сил ХАМАС Мохаммеда Абу Шамалы, нанеся удар по его дому.

Отмечается, что Мухаммед Абу Шамала был старшим оперативником военно-морских сил террористической группировки в южной части Сектора Газы. А его дом также использовался для хранения морского вооружения, которое могло быть использовано для нападения на Государство Израиль.

В разговоре с журналистами представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные также убили Мустафу Шахина, боевика ХАМАСа, который снимал и транслировал кровавую атаку террористической группировки на юг Израиля 7 октября.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Хагари: "Мы закроем счета со всеми, кто был причастен к ужасам войны. Мы берем видео из интернета и идентифицируем их с помощью программы распознавания лиц".

Армия обороны Израиля также сообщила, что отдельными ударами в течение ночи она поразила десятки объектов, принадлежащих спецназовцам ХАМАСа.

Предыстория:

Темы: ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

видеоПутин в Китае появился с ядерным чемоданом

Все новости...
Израиль
Россияне передавали ХАМАС пехотное вооружение, захваченное в Украине – Буданов
"Нетаньяху подвел нас": Трамп высказал упрек Израилю через несколько дней после атаки ХАМАС
Кирилл Буданов: Мы быстро приближаемся к глобальной войне
Последние новости
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций против войны в Газе арестованы возле Капитолия – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
23:48
обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека
23:38
обновленоВ Суммах "Шахед" попал в объект инфраструктуры
Все новости...
Реклама: