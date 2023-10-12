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Израиль атаковал элитное подразделение ХАМАС в Газе: ликвидировали высокопоставленного офицера

Ирина БалачукЧетверг, 12 октября 2023, 08:53
Израиль атаковал элитное подразделение ХАМАС в Газе: ликвидировали высокопоставленного офицера
Последствия израильских авиаударов в городе Газа. Фото Getty Images

Израильские военные сообщили, что атаковали несколько оперативных штабов, из которых ХАМАС организовал террористическое вторжение на израильскую территорию, а также ликвидировали высокопоставленного морского офицера.

Источник: The Jerusalem Post и The Times of Israel

Дословно JP: "Истребители ЦАХАЛа ночью нанесли по Сектору Газа авиаудары, нацеленные на элитное боевое подразделение ХАМАС "Нохба", которое возглавляло террористическое вторжение на израильскую территорию 7 октября".

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Детали: Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации высокопоставленного офицера военно-морских сил ХАМАС Мохаммеда Абу Шамалы, нанеся удар по его дому.

Отмечается, что Мухаммед Абу Шамала был старшим оперативником военно-морских сил террористической группировки в южной части Сектора Газы. А его дом также использовался для хранения морского вооружения, которое могло быть использовано для нападения на Государство Израиль.

В разговоре с журналистами представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что военные также убили Мустафу Шахина, боевика ХАМАСа, который снимал и транслировал кровавую атаку террористической группировки на юг Израиля 7 октября.

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Прямая речь Хагари: "Мы закроем счета со всеми, кто был причастен к ужасам войны. Мы берем видео из интернета и идентифицируем их с помощью программы распознавания лиц".

Армия обороны Израиля также сообщила, что отдельными ударами в течение ночи она поразила десятки объектов, принадлежащих спецназовцам ХАМАСа.

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Темы: ИзраильСектор Газа
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