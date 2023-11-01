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Россияне за сутки обстреляли больше всего городов и сел за год, ночью атаковали Кременчуг, Никополь, Очаков

Елена РощинаСреда, 1 ноября 2023, 09:10
Россияне за сутки обстреляли больше всего городов и сел за год, ночью атаковали Кременчуг, Никополь, Очаков
Армия РФ повредила здание пожарной части в Изюмском районе Харьковской области, фото ГСЧС

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали населенные пункты в Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, ГУ ГСЧС в Харьковской области, Харьковская областная прокуратура, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович

Дословно: "В течение суток враг обстрелял 118 населенных пунктов в 10 регионах. С начала года это наибольшее количество городов и сел, которые попали под удар.

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Ночью оккупанты нанесли массированные обстрелы по территории Украины, есть погибшие и раненые".

Детали: Полтавская область: около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. В течение нескольких часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения. Обошлось без жертв.

Харьковская область: вечером оккупанты обстреляли Купянский район. В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения.

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По данным Харьковской областной прокуратуры, 1 ноября около полуночи российская армия обстреляла с. Подолы Купянского района, повреждены жилые дома.

По данным ГСЧС, во вторник вечером враг атаковал территорию Изюмского района, в результате чего повреждения получило здание пожарной части. Люди не пострадали.

Донецкая область: в результате обстрела поселка Пивденное (Южное) погиб один человек.

Днепропетровская область: оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район. Под удар попал город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

Херсонская область: враг обстреливал регион в течение всей ночи. Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривное в Бериславском районе и городу Берислав. Пострадали два человека. Под обстрел попало село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи российские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львовское.

Николаевская область: в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков. Повреждены два частных дома.

Кировоградская область пережила самую длинную тревогу за всю большую войну, сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Обломками сбитого над Кропивницким районом дрона повреждена железнодорожная контактная сеть. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок.

УП, дополнено
Темы: война
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