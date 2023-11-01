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Минобороны создало госоператора тыла, который будет закупать продукты для ВСУ

Станислав ПогориловСреда, 1 ноября 2023, 19:21
Минобороны создало госоператора тыла, который будет закупать продукты для ВСУ
Фото: Getty Images

Министерство обороны создало "новый инструмент" для закупок продуктов Вооруженным силам - агентство "Государственный оператор тыла", которое заработает на полную с 1 декабря.

Источник: заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков на брифинге в среду, передает "Интерфакс-Украина", Министерство обороны в Telegram

Прямая речь: "С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла". Это наш новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал".

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Детали: По его словам, работники агентства будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.

"Они уже сейчас изучают рынок и готовятся. Агентство закупок на полную, как я уже отметил, заработает с 1 декабря. На сегодня де-факто они уже формируют команду", - отметил Клименков.

В Минобороны добавили, что ожидают от Кабинета министров принятия в ближайшее время двух постановлений, после чего "де-юре на 100% агентство закупок по тылу заработает".

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Также замминистра сообщил, что сегодня, 1 ноября, Министерство обороны объявляет торги на закупку еды на Вооруженные силы.

Клименков сообщил, что на этот раз Минобороны объявляет торги на еду не на полгода, а на три месяца, то есть с января по март включительно.

"И наша цель - кардинально изменить сам подход, процесс в тыловых закупках. То есть это будут совсем другие закупки с другой логикой", - подчеркнул заместитель министра.

Обновлено: По данным Минобороны, гендиректором ГП "Государственный оператор тыла" назначен Арсен Жумадилов.

Как сообщала ранее "Украинская правда", Жумадилов надеется сделать из агентства ключевого оператора тылового обеспечения ВСУ, с прозрачными тендерами, планированием и проверкой качества.

Что предшествовало: 31 октября журналист Юрий Николов, который был автором резонансного расследования, обнародованного в "Зеркале недели" в январе 2023 года, сообщил, что Счетная палата утвердила результаты аудита в Минобороны, который полностью подтвердил данные журналистского расследования относительно существенного завышения цен на продукты питания для военных.

Темы: Минобороныпродуктывойна
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