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Арестович собрался в президенты, если будут выборы

Валентина РоманенкоСреда, 1 ноября 2023, 18:24
Арестович собрался в президенты, если будут выборы
Алексей Арестович. фото из соцсетей

Бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович намерен баллотироваться на следующих президентских выборах, дата которых пока неизвестна из-за военного положения в стране.

Источник: Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: "Да, буду выдвигаться", - ответил он, отвечая на вопрос журналиста агентства о своем намерении участвовать в президентских выборах в Украине в случае, если они состоятся.

Арестович также подтвердил, что предложения относительно политических, экономических, социальных, военных и иных реформ в Украине, опубликованные им в социальных сетях в среду, являются его предвыборной программой.

"Она будет доработана специалистами, я ее опубликовал для начала дискуссии. Возражения, мнения, советы, критика – приветствуются", - написал он.

Комментируя распространяющуюся в социальных сетях информацию касательно его выезда из страны, Арестович ответил: "У меня целый ряд международных мероприятий, на многих из которых я - ключевой спикер".

Он также заявил журналисту агентства, что не имеет отношения к подготовке журналистом Саймоном Шустером материала об Украине, опубликованном в понедельник в журнале "Time".

"Нет, не имею (отношения). Крайний раз общался с Саймоном 9 августа 2022 года", - сказал Арестович.

По данным "Украинской правды", Арестович сейчас находится за границей.

Напомним: Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2024 года, однако в настоящее время в обществе идет дискуссия о возможности и необходимости их проведения в условиях военного положения.

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Что предшествовало: 1 ноября в своем Telegram Арестович опубликовал некую предвыборную программу, среди пунктов которой значится "предложение коллективному Западу".

"Мы готовы к варианту Кисенджера – требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем", – написал экс-советник.

Темы: Арестович
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