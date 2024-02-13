Арестовича заметили в Монако - УП
Вторник, 13 февраля 2024, 09:47
Бывшего внештатного советника главы Офиса президента, скандально известного блогера Алексея Арестовича заметили в Монако.
Источник: короткое видео "Украинской правды" Батальон Монако: Арестовича заметили на Лазурном побережье
Детали: На видео Арестович замечает, что его снимают. Сначала он выбрасывает знак "виктории". А потом начинает предупреждать, что за съемку грозит уголовное преследование.
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Судя по видео, Арестович во время съемки находился рядом с казино "Монте-Карло".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 1 февраля журналистский антикоррупционный центр NGL.media сообщал, что Арестович выехал из Украины благодаря письму Главного управления разведки Министерства обороны Украины и находится сейчас в Нью-Йорке (США).
- В свою очередь Главное управление разведки возразило, что Арестович выехал из Украины благодаря письму от ГУР.