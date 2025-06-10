YouTube заблокировал еще один канал Арестовича
Платформа YouTube заблокировала еще один канал бывшего советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, который находится под санкциями.
Источник: Центр противодействия дезинформации
Дословно: "Это уже второй канал Арестовича, находящийся за рубежом, который под блокировкой. Отныне он недоступен на территории Украины".
Детали: В ЦПД напомнили, что первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 мая 2025 года о введении персональных санкций в отношении ряда публичных деятелей, среди которых в частности бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович