YouTube заблокировал еще один канал Арестовича

Платформа YouTube заблокировала еще один канал бывшего советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, который находится под санкциями.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "Это уже второй канал Арестовича, находящийся за рубежом, который под блокировкой. Отныне он недоступен на территории Украины".

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Детали: В ЦПД напомнили, что первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 мая 2025 года о введении персональных санкций в отношении ряда публичных деятелей, среди которых в частности бывший внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович