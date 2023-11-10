Ермак прокомментировал разговоры о Залужном и Зеленском и "выборах-2024"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что у президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного единая позиция и цель - победить в войне против России.

Источник: Ермак в интервью проекту "Мосейчук+", которое записано на Мальте в конце октября

Детали: На вопрос журналистки, есть ли единство у верховного главнокомандующего и у главкома, Ермак ответил следующим образом:

Реклама:

"А как может быть по-другому? У нас есть единая позиция - победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее".

На вопрос, имеют ли под собой почву разговоры о том, что Зеленский собирается заменить Залужного на какого-то другого главкома, руководитель ОП говорит, что "не слышал об этом и не имеет такой информации".

Относительно информации, которая распространяется на уровне слухов, что Офис президента готовится провести выборы 31 марта 2024 года Ермак разводит руками:

ВИДЕО ДНЯ

"Даже не знаю, что вам на это ответить. Мы думаем, как победить в этой войне, и делаем все каждый день, чтобы это произошло".