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Ермак прокомментировал разговоры о Залужном и Зеленском и "выборах-2024"

Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 12:38
Ермак прокомментировал разговоры о Залужном и Зеленском и выборах-2024
Андрей Ермак. иллюстративное фото Офиса президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что у президента Владимира Зеленского и главнокомандующего Валерия Залужного единая позиция и цель - победить в войне против России.

Источник: Ермак в интервью проекту "Мосейчук+", которое записано на Мальте в конце октября

Детали: На вопрос журналистки, есть ли единство у верховного главнокомандующего и у главкома, Ермак ответил следующим образом:

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"А как может быть по-другому? У нас есть единая позиция - победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее".

На вопрос, имеют ли под собой почву разговоры о том, что Зеленский собирается заменить Залужного на какого-то другого главкома, руководитель ОП говорит, что "не слышал об этом и не имеет такой информации".

Относительно информации, которая распространяется на уровне слухов, что Офис президента готовится провести выборы 31 марта 2024 года Ермак разводит руками:

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"Даже не знаю, что вам на это ответить. Мы думаем, как победить в этой войне, и делаем все каждый день, чтобы это произошло".  

Темы: Андрей ЕрмакЗалужныйЗеленский
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