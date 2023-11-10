В Воздушных силах объяснили, почему тревоги из-за взлета МиГов стали длиннее

В Воздушных силах связывают длительное пребывание российских истребителей МиГ-31К в воздухе с отработкой дозаправки в воздухе.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Как объясняет офицер, ранее МиГи взлетали примерно на 20 минут - во время этих тренировочных полетов отрабатывались взлет и посадка. С полгода были также тревоги полуторачасовые - это время, за которое этот истребитель отрабатывает топливо.

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Прямая речь: "Сейчас враг прибегнул к другим задачам, которые ставит перед собой - это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа возрастает фактически вдвое".

Напомним: Пребывание потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" в воздухе означает угрозу удара для всей территории Украины. Поэтому по всей стране объявляется воздушная тревога.

В пятницу 10 ноября такая тревога продолжалась 3,5 часа.