Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Воздушных силах объяснили, почему тревоги из-за взлета МиГов стали длиннее

Валентина РоманенкоПятница, 10 ноября 2023, 14:08
В Воздушных силах объяснили, почему тревоги из-за взлета МиГов стали длиннее
МиГ-31К. иллюстративное фото Getty Images

В Воздушных силах связывают длительное пребывание российских истребителей МиГ-31К в воздухе с отработкой дозаправки в воздухе.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Как объясняет офицер, ранее МиГи взлетали примерно на 20 минут - во время этих тренировочных полетов отрабатывались взлет и посадка. С полгода были также тревоги полуторачасовые - это время, за которое этот истребитель отрабатывает топливо.

Реклама:

Прямая речь: "Сейчас враг прибегнул к другим задачам, которые ставит перед собой - это отработка дозаправки в воздухе. Понятно, что время пребывания МиГа возрастает фактически вдвое".

Напомним: Пребывание потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" в воздухе означает угрозу удара для всей территории Украины. Поэтому по всей стране объявляется воздушная тревога.

В пятницу 10 ноября такая тревога продолжалась 3,5 часа.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

обновленоРоссийскую ракету сбили возле Днепра

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

фотоУгрозы Николову: правоохранители установили злоумышленников

видеоКостюк разгромила россиянку и впервые вышла в 1/4 Australian Open

В Израиле массовые митинги: люди требуют отставки Нетаньяху, прекращения войны и возвращения заложников

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине более 3,5 часов звучала воздушная тревога
В нескольких областях была воздушная тревога из-за ракетной опасности
По всей Украине была воздушная тревога из-за российского МиГа
Последние новости
19:01
В Мюнхене остановили протест против крайне правых из-за "переполненных улиц"
18:37
Румынские фермеры требуют от властей решений по импорту из Украины
18:11
Как развивались отношения Украины и Британии – подкаст "Світ не sweet"
18:04
Атака украинских беспилотников приостановила работу российского завода "Новатэк"
17:48
В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы
17:36
Движение кораблей по проливу Босфор восстановлено после приостановки
17:27
В итальянском городе отменили показ фильма с пропагандой РФ о войне в Украине
17:20
В полиции напомнили, как оформлять европротокол при ДТП с незначительными последствиями
17:12
Украина планирует начать строительство крупных блоков для атомных электростанций – Галущенко
17:02
фотоРоссияне обстреляли Курахово из Градов: есть погибший и раненый
Все новости...
Реклама: