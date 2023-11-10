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По всей Украине более 3,5 часов звучала воздушная тревога

Ирина БалачукПятница, 10 ноября 2023, 14:20
По всей Украине более 3,5 часов звучала воздушная тревога
Скриншот из alerts.in.ua

Утром 10 ноября по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 10:30 сирены начали звучать на востоке и в центре страны, но за считанные минуты распространились по всей Украине.

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Дословно Воздушные силы: "Внимание! Вся Украина − ракетная опасность! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Дополнено: В 14:06 тревоги начали отменять. По состоянию на 14:20 сирены все еще звучат в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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Темы: воздушная тревогаРосcиявойна
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