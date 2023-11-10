Приговор получил предатель, который "провел" к Киеву более 120 единиц техники РФ

Реальный срок заключения получил российский агент, который в первые дни полномасштабного вторжения России "провел" на собственном авто из Сумской области в окрестности Киева 128 единиц военной техники оккупантов.

Источник: СБУ, прокуратура Сумщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Прокурор в суде доказал, что обвиняемый с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов по территории Сумской области.

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Будучи местным, поэтому четко осведомленным обо всех возможных дорогах, ведущих в обход основных, мужчина создал все предпосылки для успешного прохождения российской техники в Киевскую область. Среди нее - танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

По данным УП, речь идет о Геннадии Попсуе.

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За время войны вышеупомянутая колонна вражеских войск была уничтожена украинскими защитниками.

При этом сам российский агент после "сопровождения" оккупантов вернулся в Сумскую область, где продолжил работать на ФСБ даже после освобождения региона, отмечают в спецслужбе.

Фигурант собирал разведданные о дислокации и имеющемся вооружении Сил обороны на территории области.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации в августе 2022 года.

По материалам Службы безопасности суд признал вражеского агента виновным по чч. 1 и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ему 15 лет тюрьмы.