Из оккупированного Крыма удалось вывезти еще двух украинских детей
В рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA Украине удалось вернуть из оккупированного Крыма еще двух украинских детей.
Источник: сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака
Дословно: "В рамках реализации утвержденного плана действий президента Bring Kids Back UA нам удалось вернуть домой еще двух украинских детей. Это Егор и Валерия, 2009 и 2015 годов рождения. Они приехали вместе с бабушкой.
Эти дети родились в Крыму и оказались под опекой бабушки в связи со смертью отца и лишением родительских прав их матери".
Детали: Ермак рассказал, что после полномасштабного вторжения россияне активизировалось давление на лиц, придерживающихся проукраинских взглядов и бабушка приняла решение уехать из Крыма вместе с детьми.
"Она обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой о содействии в переезде вместе с несовершеннолетними. Наша команда помогла им выехать в Украину, была разработана легенда, которую семья использовала при контактах с представителями оккупационной власти и спецслужб страны-агрессора. Сейчас они уже в Киеве", - написал он.
Предыстория:
- В пятницу стало известно, что Украина договорилась о возвращении депортированного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина.
- 9 октября Украине удалось вернуть девять детей из Херсонщины, которые находились на временно оккупированной территории.
- Еще несколько детей удалось вернуть 21 октября.