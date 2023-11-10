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Из оккупированного Крыма удалось вывезти еще двух украинских детей

"Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 15:06
Из оккупированного Крыма удалось вывезти еще двух украинских детей
Фото Ермака

В рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA Украине удалось вернуть из оккупированного Крыма еще двух украинских детей.

Источник: сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Дословно: "В рамках реализации утвержденного плана действий президента Bring Kids Back UA нам удалось вернуть домой еще двух украинских детей. Это Егор и Валерия, 2009 и 2015 годов рождения. Они приехали вместе с бабушкой.

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Эти дети родились в Крыму и оказались под опекой бабушки в связи со смертью отца и лишением родительских прав их матери".

Детали: Ермак рассказал, что после полномасштабного вторжения россияне активизировалось давление на лиц, придерживающихся проукраинских взглядов и бабушка приняла решение уехать из Крыма вместе с детьми.

"Она обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой о содействии в переезде вместе с несовершеннолетними. Наша команда помогла им выехать в Украину, была разработана легенда, которую семья использовала при контактах с представителями оккупационной власти и спецслужб страны-агрессора. Сейчас они уже в Киеве", - написал он.

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Предыстория:

  • В пятницу стало известно, что Украина договорилась о возвращении депортированного из оккупированного Мариуполя 17-летнего Богдана Ермохина.
  • 9 октября Украине удалось вернуть девять детей из Херсонщины, которые находились на временно оккупированной территории.
  • Еще несколько детей удалось вернуть 21 октября.

Темы: Крымоккупациядети
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