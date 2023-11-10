НАПК направило вызов председателю Полтавской ОВА Пронину из-за конфликта интересов

Национальное агентство по предотвращению коррупции требует, чтобы глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин прибыл в НАПК, чтобы ознакомиться с протоколом об админправонарушении.

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "В связи с неоднократным игнорированием приглашений Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает председателю Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина о необходимости прибыть в НАПК 16 или 17 ноября 2023 года на 11:00 для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1-2 ст. 172-7 КУоАП (неуведомление о реальном конфликте интересов, совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов)".

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Детали: О каком именно конфликте интересов идет речь, не указано в сообщении. Источники "УП" в антикоррупционных органах утверждают, что Пронин в статусе и.о. главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений "выписывал надбавки главе АРМА и наоборот".

В НАПК заявляют, что в случае неявки по вызову протокол об админправонарушении составят на основании имеющихся материалов с отметкой об отказе Пронина от его подписания.

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