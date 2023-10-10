Зеленський змінив голову Полтавської ОДА
Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.
Джерело: укази президента № 685/2023, № 686/2023
Дослівно: "Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації".
Деталі: Іншим своїм указом президент звільнив тимчасово виконувача обов’язки голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна.
Нагадаємо:
- Зеленський призначив Луніна виконувачем обов'язків голови Полтавської облдержадміністрації 24 грудня 2021 року.
- Про те, що Пронін може очолити Полтавську ОВА, УП стало відомо на початку вересня.
Довідково: 41-річний Філіп Пронін має диплом магістра з міжнародної економіки Київського економічного університету та бакалавра з правознавства Фінансово-правового коледжу.
З 2005 по 2008 рік він працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу. У 2008-2010 був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТзОВ "КПМГ-Україна". У 2010-2011 працював у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу Управління аналізу ризиків та типологічних досліджень комітету фінмоніторингу.
У 2012 - 2017 – заступник директора департаменту – начальник управління аналізу ризиків та типологічних досліджень. У 2017 - 2020 був начальником Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів