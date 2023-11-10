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Россияне вновь обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб мужчина

"Украинская правда"Пятница, 10 ноября 2023, 18:16
Россияне вновь обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб мужчина
Фото: Getty Images

Россияне обстреляли поселок Новорайск Херсонской области, в результате чего погиб 61-летний мужчина и еще 5 человек получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "По уточненной информации, в результате российского обстрела Новорайска пострадали шесть человек. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина.

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Четыре человека госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и трое женщин, 66, 36 и 66 лет.

Еще одной местной жительнице, 55 лет, медицинскую помощь оказали на месте".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 10 ноября Прокудин сообщил, что российские захватчики ударили из артиллерии по поселку Киндейка в Херсонской области, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Темы: РосcияХерсонская область
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