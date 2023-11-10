Россияне вновь обстреляли Херсонщину, в результате чего погиб мужчина

Россияне обстреляли поселок Новорайск Херсонской области, в результате чего погиб 61-летний мужчина и еще 5 человек получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "По уточненной информации, в результате российского обстрела Новорайска пострадали шесть человек. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина.

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Четыре человека госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести. Это 56-летний мужчина и трое женщин, 66, 36 и 66 лет.

Еще одной местной жительнице, 55 лет, медицинскую помощь оказали на месте".

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