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Глава Полтавской ОВА требует опровержения вызова в НАПК

Татьяна ОлейникПятница, 10 ноября 2023, 21:53
Глава Полтавской ОВА требует опровержения вызова в НАПК
Филипп Пронин. Фото с его Facebook

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что признаков коррупционного правонарушения в его действиях нет и требует опровержения от Национального агентства по предотвращению коррупции.

Источник: Пронин в Facebook

Прямая речь: Уверенно заявляю, что признаки коррупционного правонарушения в моих действиях как государственного служащего отсутствуют. Я всегда соблюдаю требования действующего законодательства. Заявления НАПК считаю абсолютно безосновательными и нуждающимися в опровержении с их стороны".

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Детали: Пронин отметил, что протоколов НАПК не составляло.

Что предшествовало:

  • НАПК ранее в пятницу требовало, чтобы глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин прибыл в НАПК, чтобы ознакомиться с протоколом об админправонарушениях.

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Темы: Полтавская областьНАПК
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