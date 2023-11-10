Глава Полтавской ОВА требует опровержения вызова в НАПК
Пятница, 10 ноября 2023, 21:53
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что признаков коррупционного правонарушения в его действиях нет и требует опровержения от Национального агентства по предотвращению коррупции.
Источник: Пронин в Facebook
Прямая речь: Уверенно заявляю, что признаки коррупционного правонарушения в моих действиях как государственного служащего отсутствуют. Я всегда соблюдаю требования действующего законодательства. Заявления НАПК считаю абсолютно безосновательными и нуждающимися в опровержении с их стороны".
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Детали: Пронин отметил, что протоколов НАПК не составляло.
Что предшествовало:
- НАПК ранее в пятницу требовало, чтобы глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин прибыл в НАПК, чтобы ознакомиться с протоколом об админправонарушениях.
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