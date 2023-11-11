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Китай развернул ВМС, чтобы усилить свое влияние на Ближнем Востоке – ISW

Алена ИвашкивСуббота, 11 ноября 2023, 03:40
Китай развернул ВМС, чтобы усилить свое влияние на Ближнем Востоке – ISW
ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ nationalinterest.org

Китай разворачивает военно-морские силы на Ближнем Востоке во время войны Израиля и ХАМАСа, как средство усиления своего влияния на Ближнем Востоке. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 44-я оперативная группа по сопровождению PLAN завершила обычную миссию по сопровождению в Аденском заливе 2 октября, но осталась неподалеку, чтобы осуществить серию "визитов доброй воли" в Оман, Кувейт, Катар и ОАЭ до 3 ноября. 

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Визиты в Оман и ОАЭ включали совместные морские учения с ВМС этих стран.

Аналитики ISW отметили, что Китай использует израильско-палестинскую войну, чтобы укрепить свой имидж честного, ответственного посредника в отличие от "предвзятых" Соединенных Штатов. 

Министерство иностранных дел КНР и государственные пропагандистские издания неоднократно осуждали насилие между Палестиной и Израилем, но никогда не осуждали ХАМАС. 

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Они неоднократно заявляли, что сутью конфликта является отсутствие палестинского государства, и пропагандировали решение о создании двух государств. 

Сообщение КНР указывает на то, что она поддерживает палестинскую сторону, чтобы получить дипломатическое влияние на страны Ближнего Востока, которые симпатизируют Палестине. 

Дипломатические усилия Пекина в ООН свидетельствуют о попытке создать имидж важного и справедливого посредника на Ближнем Востоке и заручиться поддержкой лидера международной системы.

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября в Сан-Франциско намерены обсудить возобновление каналов связи между вооруженными силами обеих стран.

Темы: КитайБлижний ВостокISW
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