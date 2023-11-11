Украина в понедельник попытается убедить снять блокаду польских перевозчиков
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска. Министерство восстановления будет представлять заместитель министра Сергей Деркач.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Детали: Ко встрече приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики. Министерство восстановления будет представлять заместитель министра Сергей Деркач.
В ведомстве отметили, что после переговоров Деркача с государственным секретарем Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера украинская сторона уже решила два вопроса, которые подняли польские коллеги.
Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" и обновление функционала системы еЧерга – возможность заменять водителя для пустых грузовиков.
Кроме этого, польским коллегам в очередной раз предложили запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов – Долгобичув", где имеется соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания на пересечение границы.
Напомним: 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.
По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:
- возвращение разрешений для украинских перевозчиков;
- ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
- запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;
- получение доступа к украинской системе "Шлях";
- отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";
- выделение отдельных очередей для пустых авто.
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