Украина в понедельник попытается убедить снять блокаду польских перевозчиков

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 13 ноября проведет встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска. Министерство восстановления будет представлять заместитель министра Сергей Деркач.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Детали: Ко встрече приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики. Министерство восстановления будет представлять заместитель министра Сергей Деркач.

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В ведомстве отметили, что после переговоров Деркача с государственным секретарем Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера украинская сторона уже решила два вопроса, которые подняли польские коллеги.

Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" и обновление функционала системы еЧерга – возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

Кроме этого, польским коллегам в очередной раз предложили запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов – Долгобичув", где имеется соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания на пересечение границы.

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Напомним: 6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

возвращение разрешений для украинских перевозчиков;

ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);

запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

А также колонку о том, почему Украина не имеет права пойти навстречу требованиям польских перевозчиков.