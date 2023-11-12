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"Требуем сроков демобилизации": на Майдане митинговали около сотни человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 ноября 2023, 17:33
Требуем сроков демобилизации: на Майдане митинговали около сотни человек
акция на Майдане 12 ноября, фото: hromadske

Более сотни человек собрались в воскресенье на Майдане Независимости в Киеве на митинг с требованием установления сроков демобилизации военных.

Источник: hromadske

Детали: Участники скандировали: "На одних плечах войну не выиграть", "Требуем сроков демобилизации", "Пришло время других".

Преимущественно участниками акции были жены и матери военнослужащих, которые на фронте с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Родные военных собирали подписи для Ставки верховного главнокомандующего с требованием ввести возможность демобилизации военнослужащих, которые на фронте более 18 месяцев.

"Мне 8-летняя дочь задает вопрос: "Мама, а почему мой папа 20 месяцев на войне, а папа моих подружек дома? А когда папа сможет вернуться?" А что я могу сказать?" - рассказала киевлянка Инна.

Ее дочь держит плакат "Моя очередь обнимать папу".

На митинге присутствовал и военнослужащий с позывным Гризли, который потерял обе ноги в результате тяжелого ранения в июне этого года.

"Моя позиция заключается в том, что ребятам надо отдыхать. И мы дали очень длительное время, чтобы подготовились другие. Ребята уже не могут работать, есть бригады, которых не меняют постоянно, есть бригады, которых не отпускают в отпуска. У меня также воюет брат. То есть должны быть сроки, чтобы ребята понимали, что за этот срок они должны сделать все", - рассказал нам военный.

Похожие митинги состоялись также в Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Черновцах и других городах.

Темы: Киевакциимобилизация
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