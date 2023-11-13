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Польша разворачивает новый танковый батальон у границы с Беларусью

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 ноября 2023, 05:04
Польша разворачивает новый танковый батальон у границы с Беларусью
Открытие танкового батальона в польском поселке Чартаев, фото: Министерство обороны Польши

Польша развернула в поселке Чартаев недалеко от белорусской границы новый танковый батальон в составе первой пехотной дивизии.

Источник: Министерство обороны Польши

Детали: 12 ноября в Чартаеве глава Минобороны Мариуш Блащак принял участие в открытии новой воинской части и встретился с военнослужащими новой 1-й пехотной дивизии.

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Отмечается, что в поселке уже развернут контейнерный городок, а в ближайшие годы планируется развитие постоянной инфраструктуры.

На первом этапе создания подразделения здесь будет дислоцировано более сотни солдат, а в перспективе - несколько сотен на постоянной основе.

Подразделение будет иметь на вооружении современную технику, закупленную для Польши в последние годы - танки К2, минометы Rak, ЗРК Poprad.

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Формирование 1-й пехотной дивизии началось в сентябре 2022 года. Она будет состоять из 12 воинских частей: 4 общевойсковых бригад, артиллерийской бригады, 4 полков военных типов и 3 специализированных батальонов. Планируется, что дивизия будет насчитывать более 30 тысяч солдат.

Прямая речь Блащака: "Мы осознаем угрозы. Мы хорошо знаем, что кремлевские правители развязали войну, потому что хотят восстановить Российскую империю. Это всегда было угрозой для народов, которые жили по соседству.

Поэтому, чтобы предотвратить нападение на нашу Родину, мы укрепляем польскую армию и создаем новые военные подразделения. Этот танковый батальон здесь, в Семятицком районе, будет оснащен танками К2. Это современные танки, которые были разработаны в 21 веке".

Темы: ПольшаармияграницаБеларусь
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