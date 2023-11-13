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Боррель анонсировал поездку по Ближнему Востоку: Нам нужен "политический горизонт"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 14:23
Боррель анонсировал поездку по Ближнему Востоку: Нам нужен политический горизонт
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет серию встреч на Ближнем Востоке, поскольку нужен диалог и поиск "политического горизонта" для решения израильско-палестинского конфликта.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Нам нужен "политический горизонт" по направлению к решению с двумя государствами (израильского и палестинского народов - ред.). Этого можно достичь только путем диалога".

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Детали: Боррель сообщил, что на этой неделе посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить гуманитарный доступ в сектор Газы и политические вопросы.

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Главный дипломат ЕС уже был в регионе с серией визитов после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих событий.

Что предшествовало:

  • На недавней ежегодной конференции дипломатов ЕС Боррель очертил основные приоритеты Евросоюза в условиях войны на Ближнем Востоке.
  • Как известно, среди стран ЕС нарастает критика Израиля за его действия в Газе. В частности, в Бельгии призвали к санкциям против Израиля из-за чрезмерных жертв среди гражданского палестинского населения.
  • В воскресенье Боррель от имени Евросоюза вновь призвал к "гуманитарным паузам" в боевых действиях. Он напомнил, что Израиль должен придерживаться международного гуманитарного права в реализации права на самозащиту, и одновременно раскритиковал ХАМАС за использование гражданского населения в качестве "живого щита".

Темы: ЕСИзраильПалестина
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