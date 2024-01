Боррель анонсировал поездку по Ближнему Востоку: Нам нужен "политический горизонт"

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет серию встреч на Ближнем Востоке, поскольку нужен диалог и поиск "политического горизонта" для решения израильско-палестинского конфликта.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Нам нужен "политический горизонт" по направлению к решению с двумя государствами (израильского и палестинского народов - ред.). Этого можно достичь только путем диалога".

I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders



We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue