Боррель анонсировал поездку по Ближнему Востоку: Нам нужен "политический горизонт"

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель проведет серию встреч на Ближнем Востоке, поскольку нужен диалог и поиск "политического горизонта" для решения израильско-палестинского конфликта.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Нам нужен "политический горизонт" по направлению к решению с двумя государствами (израильского и палестинского народов - ред.). Этого можно достичь только путем диалога".

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I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders



We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2023

Детали: Боррель сообщил, что на этой неделе посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить гуманитарный доступ в сектор Газы и политические вопросы.

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Главный дипломат ЕС уже был в регионе с серией визитов после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих событий.

Что предшествовало: