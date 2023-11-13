Боррель анонсував поїздку Близьким Сходом: Нам потрібен "політичний горизонт"
Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель проведе серію зустрічей на Близькому Сході, сокільки потрібен діалог та пошук "політичного горизонту" для розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Нам потрібен "політичний горизонт" у напрямку до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів – ред.). Цього можна досягти лише шляхом діалогу".
I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2023
We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue
Деталі: Боррель повідомив, що цього тижня відвідає Ізраїль, Палестину, Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар і Йорданію, щоб обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази і політичні питання.
Головний дипломат ЄС вже був у регіоні з серією візитів після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальших подій.
Що було раніше:
- На нещодавній щорічній конференції дипломатів ЄС Боррель окреслив основні пріоритети Євросоюзу в умовах війни на Близькому Сході.
- Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.
- У неділю Боррель від імені Євросоюзу знову закликав до "гуманітарних пауз" у бойових діях. Він нагадав, що Ізраїль має дотримуватися міжнародного гуманітарного права у реалізації права на самозахист, і водночас розкритикував ХАМАС за використання цивільного населення як "живого щита".