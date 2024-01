Боррель анонсував поїздку Близьким Сходом: Нам потрібен "політичний горизонт"

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель проведе серію зустрічей на Близькому Сході, сокільки потрібен діалог та пошук "політичного горизонту" для розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Нам потрібен "політичний горизонт" у напрямку до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів – ред.). Цього можна досягти лише шляхом діалогу".

I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders



We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue