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Боррель анонсував поїздку Близьким Сходом: Нам потрібен "політичний горизонт"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 13 листопада 2023, 14:23
Боррель анонсував поїздку Близьким Сходом: Нам потрібен політичний горизонт
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель проведе серію зустрічей на Близькому Сході, сокільки потрібен діалог та пошук "політичного горизонту" для розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Нам потрібен "політичний горизонт" у напрямку до рішення з двома державами (ізраїльського і палестинського народів – ред.). Цього можна досягти лише шляхом діалогу".

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Деталі: Боррель повідомив, що цього тижня відвідає Ізраїль, Палестину, Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар і Йорданію, щоб обговорити гуманітарний доступ у сектор Гази і політичні питання.

ВІДЕО ДНЯ

Головний дипломат ЄС вже був у регіоні з серією візитів після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальших подій. 

Що було раніше:

  • На нещодавній щорічній конференції дипломатів ЄС Боррель окреслив основні пріоритети Євросоюзу в умовах війни на Близькому Сході.  
  • Як відомо, серед країн ЄС наростає критика Ізраїлю за його дії у Газі. Зокрема, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю через надмірні жертви серед цивільного палестинського населення.
  • У неділю Боррель від імені Євросоюзу знову закликав до "гуманітарних пауз" у бойових діях. Він нагадав, що Ізраїль має дотримуватися міжнародного гуманітарного права у реалізації права на самозахист, і водночас розкритикував ХАМАС за використання цивільного населення як "живого щита".  

Теми: ЄСІзраїльПалестина
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