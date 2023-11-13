"Путин рано радуется": МИД Германии уверяет в дальнейшей поддержке Украины
Глава немецкого МИД Анналена Бербок развеяла надежды президента РФ Владимира Путина на уменьшение поддержки Украины со стороны Евросоюза.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel
Детали: "Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию во всем мире. Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины – мы продолжим ее расширять и увеличивать", – подчеркнула Бербок.
Она объявила о значительном увеличении поддержки Украины.
"Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году", – сказала немецкий министр.
Бербок не предоставила никаких подробностей относительно этих планов.
Говоря о ближайших неделях и месяцах, она упомянула о так называемом зимнем оборонном щите, который включает поставку Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot и электрогенераторов.
Напомним:
- По данным издания Bild, в бюджет Германии на 2024 год включат дополнительные 4 млрд евро на военную помощь Украине.
- Эти данные косвенно подтвердил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, который анонсировал "сильный сигнал" для Украины.