"Путин рано радуется": МИД Германии уверяет в дальнейшей поддержке Украины

Глава немецкого МИД Анналена Бербок развеяла надежды президента РФ Владимира Путина на уменьшение поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel

Детали: "Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию во всем мире. Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины – мы продолжим ее расширять и увеличивать", – подчеркнула Бербок.

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Она объявила о значительном увеличении поддержки Украины.

"Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году", – сказала немецкий министр.

Бербок не предоставила никаких подробностей относительно этих планов.

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Говоря о ближайших неделях и месяцах, она упомянула о так называемом зимнем оборонном щите, который включает поставку Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot и электрогенераторов.

Напомним: