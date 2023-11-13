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"Путин рано радуется": МИД Германии уверяет в дальнейшей поддержке Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 13 ноября 2023, 19:58
Путин рано радуется: МИД Германии уверяет в дальнейшей поддержке Украины
Анналена Бербок, Getty Images

Глава немецкого МИД Анналена Бербок развеяла надежды президента РФ Владимира Путина на уменьшение поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel

Детали: "Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию во всем мире. Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины – мы продолжим ее расширять и увеличивать", – подчеркнула Бербок.

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Она объявила о значительном увеличении поддержки Украины.

"Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году", – сказала немецкий министр.

Бербок не предоставила никаких подробностей относительно этих планов.

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Говоря о ближайших неделях и месяцах, она упомянула о так называемом зимнем оборонном щите, который включает поставку Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot и электрогенераторов.

Напомним:

  • По данным издания Bild, в бюджет Германии на 2024 год включат дополнительные 4 млрд евро на военную помощь Украине. 
  • Эти данные косвенно подтвердил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, который анонсировал "сильный сигнал" для Украины.

Темы: ГерманияПутинУкраина
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