Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW

Российское военное командование могло дать указание государственным СМИ РФ обнародовать, а затем отозвать сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине в рамках информационной операции. Ее целью является заставить украинские силы недооценить имеющуюся российскую живую силу на левом берегу Херсонской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кроме этого, отозванные сообщения о перегруппировке российских военных на восточном берегу Херсонской области могут свидетельствовать о реальных дискуссиях, происходящих в высших эшелонах российского военного командования. Они могли преждевременно выйти в информационное пространство.

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Еще одна гипотеза военных аналитиков, что внешний источник под видом Министерства обороны России передал российским государственным СМИ информацию о "перегруппировке" российских войск на левом берегу Херсонской области.

Аналитики ISW считают, что независимо от причин и обстоятельств сообщений ТАСС и РИА "Новости", реакция на них свидетельствует о том, что события в Херсонской области остаются очень болезненными в информационном пространстве РФ.

ISW также подчеркивает, что российское медиа-пространство до сих пор не сплотилось вокруг единой риторики о происходящем на восточном берегу Днепра.

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