Российские пропагандисты написали новость о "перегруппировке войск" возле Днепра, а потом ее аннулировали

Главные российские пропагандистские ресурсы утром 13 ноября обнародовали новость о том, что командование захватчиков РФ решило перегруппировать войска и перебросить их на "более выгодные" позиции. Через некоторое время они официально отменили эту новость, а минобороны страны-агрессора рассылку новости назвало "провокацией".

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", РБК

Детали: Текст новости, который до сих пор можно найти в поиске, выглядел так:

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"Командование группировки войск "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции, сообщило Минобороны. Они будут располагаться к востоку от реки Днепр. Как отметили в ведомстве, после перегруппировки освободятся силы, которые задействуют для наступления на других направлениях".

Впоследствии пропагандисты сообщили об аннулировании этого информационного сообщения.Впоследствии пропагандисты сообщили об аннулировании этого информационного сообщения. А минобороны РФ заявило, что "рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией".

Что предшествовало:

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