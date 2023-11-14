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Сырский: Враг увеличил количество использования дронов камикадзе

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 17:41
Сырский: Враг увеличил количество использования дронов камикадзе
иллюстративное фото ВСУ

Российские захватчики не отказываются от своих планов и продолжают наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram

Прямая речь: "В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска.

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Кроме того, враг увеличил количество использования дронов камикадзе".

Детали: По словам генерала, на севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак.

Впрочем, украинские защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю, добавляет Сырский.

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По данным командующего, за две недели в районе ответственности ОСУВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек. Силы обороны уничтожили и повредили более 500 единиц военной техники противника.

Что предшествовало: 12 ноября Сырский сообщил об активизации российских окупантов на Бахмутском направлении.

Темы: война
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