Россияне активизировались возле Бахмута - Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил об активизации российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Источник: Сырский в Telegram
Детали: Сырский объясняет, что враг пытается отбить ранее утраченные позиции.
Однако, по словам генерала, Силы обороны действуют профессионально.
Также Сырский посетил воинские части, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Прямая речь Сырского: "Рассмотрел на местах варианты дальнейших действий, способы повышения эффективности боевого применения наших войск.
Проверил ход подготовки воинских частей и подразделений, восстанавливающих боеспособность. В ходе работы были определены конкретные задачи по повышению качества обучения.
Продолжаем уничтожать врага на всех направлениях, приближаем нашу Победу".