Россияне активизировались возле Бахмута - Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил об активизации российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Источник: Сырский в Telegram

Детали: Сырский объясняет, что враг пытается отбить ранее утраченные позиции.

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Однако, по словам генерала, Силы обороны действуют профессионально.

Также Сырский посетил воинские части, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Прямая речь Сырского: "Рассмотрел на местах варианты дальнейших действий, способы повышения эффективности боевого применения наших войск.

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Проверил ход подготовки воинских частей и подразделений, восстанавливающих боеспособность. В ходе работы были определены конкретные задачи по повышению качества обучения.

Продолжаем уничтожать врага на всех направлениях, приближаем нашу Победу".