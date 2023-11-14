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WP: Несмотря на санкции, Пентагон мог покупать российские нефтепродукты

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 18:08
WP: Несмотря на санкции, Пентагон мог покупать российские нефтепродукты
Getty Images

Министерство обороны США контрактует через поставщиков в Греции и Турции нефтепродукты, часть которых может иметь российское происхождение. И это несмотря на санкции Запада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование The Washington Post

Детали: Как утверждается в материале, поставки нефтепродуктов по контрактам Пентагона для обслуживания американских военных осуществлялись через греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, что на побережье Эгейского моря.

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После введения санкций на российскую нефть она начала поступать не непосредственно на завод, а через посредника – турецкий нефтяной терминал в городе Дьортйол, после чего российская нефть смешивалась и переливалась через несколько танкеров, чтобы скрыть ее происхождение.

Согласно подсчетам WP, за последние два года терминал в Дьортйоле получил 5,4 миллиона баррелей мазута, из них только 1,9 миллиона – не российского происхождения. Причем с февраля 2023-го, когда вступили в силу санкции против РФ, объем поставок из России в Дьортйол составил 2,7 миллиона баррелей.

За этот же период с терминала в Motor Oil Hellas отгрузили 4,2 млн баррелей мазута – или по меньшей мере 56% всего мазута, который греческий НПЗ получил морским путем.

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Точное количество мазута российского происхождения в продуктах, которые закупает Пентагон, The Washington Post определить не удалось, поскольку такие продукты перерабатываются с использованием многих ингредиентов, которые невозможно отследить на всех этапах производства.

Известно, что с марта 2022 года, когда США наложили санкции в отношении российской нефти, Пентагон заключил новые контракты с Motor Oil Hellas на сумму почти 1 миллиард долларов.

В Пентагоне сказали WP, что о российском происхождении нефтепродуктов им не известно, поскольку ответственность за соблюдение санкций лежит на подрядчиках, в частности Motor Oil Hellas. А само ведомство не имеет инструментов, чтобы контролировать поставщиков.

В Motor Oil Hellas заявили, что компания "не покупает, не перерабатывает и не торгует российской нефтью или нефтепродуктами", а "весь ее импорт имеет сертификат происхождения, не подпадающий под санкции".

Напомним: Ранее сообщалось, что министерство финансов США разослало запросы 30 владельцам около сотни судов, которых подозревают в перевозке российской нефти вопреки согласованному государствами Запада потолку цен.

Темы: СШАРосcиянефтьсанкции
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