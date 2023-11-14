В правительстве Словакии заявили, что не дадут Украине оружие

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что новое словацкое правительство не будет помогать Украине оружием со своих складов.

Источник: сообщение Минобороны Словакии, пишет "Европейская правда"

Детали: "Глава Министерства обороны Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов", – говорится в сообщении.

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В то же время Словакия предлагает "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи" для Украины, сказано в сообщении.

Иностранные партнеры, как указано, "полностью уважают" решение нового правительства Словакии.

Напомним:

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