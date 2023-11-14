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В правительстве Словакии заявили, что не дадут Украине оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 19:46
В правительстве Словакии заявили, что не дадут Украине оружие
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк, Getty Images

Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что новое словацкое правительство не будет помогать Украине оружием со своих складов.

Источник: сообщение Минобороны Словакии, пишет "Европейская правда"

Детали: "Глава Министерства обороны Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов", – говорится в сообщении.

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В то же время Словакия предлагает "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи" для Украины, сказано в сообщении.

Иностранные партнеры, как указано, "полностью уважают" решение нового правительства Словакии.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине,
  • 8 ноября стало известно, что правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.
  • Вместе с тем Фицо обещал не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе и в Украине.

Темы: СловакияУкраинаоружие
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