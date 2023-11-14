В правительстве Словакии заявили, что не дадут Украине оружие
Вторник, 14 ноября 2023, 19:46
Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что новое словацкое правительство не будет помогать Украине оружием со своих складов.
Источник: сообщение Минобороны Словакии, пишет "Европейская правда"
Детали: "Глава Министерства обороны Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов", – говорится в сообщении.
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В то же время Словакия предлагает "достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи" для Украины, сказано в сообщении.
Иностранные партнеры, как указано, "полностью уважают" решение нового правительства Словакии.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине,
- 8 ноября стало известно, что правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.
- Вместе с тем Фицо обещал не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие своим клиентам – в том числе и в Украине.