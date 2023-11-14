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В уряді Словаччини заявили, що не дадуть Україні зброю

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 19:46
В уряді Словаччини заявили, що не дадуть Україні зброю
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, Getty Images

Голова Міноборони Словаччини Роберт Каліняк заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що новий словацький уряд не допомагатиме Україні зброєю зі своїх складів.

Джерело: повідомлення Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда"

Деталі: "Очільник Міністерства оборони Каліняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", – йдеться у повідомленні.

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У той самий час Словаччина пропонує "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги" для України, сказано у повідомленні.

Іноземні партнери, як зазначено, "повністю поважають" рішення нового уряду Словаччини.

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Теми: СловаччинаУкраїназброя
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