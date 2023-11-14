В уряді Словаччини заявили, що не дадуть Україні зброю
Вівторок, 14 листопада 2023, 19:46
Голова Міноборони Словаччини Роберт Каліняк заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, що новий словацький уряд не допомагатиме Україні зброєю зі своїх складів.
Джерело: повідомлення Міноборони Словаччини, пише "Європейська правда"
Деталі: "Очільник Міністерства оборони Каліняк поінформував генерального секретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів", – йдеться у повідомленні.
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У той самий час Словаччина пропонує "досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги" для України, сказано у повідомленні.
Іноземні партнери, як зазначено, "повністю поважають" рішення нового уряду Словаччини.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні,
- 8 листопада стало відомо, що уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро, запропонований його попередниками.
- Разом з тим Фіцо обіцяв не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні.