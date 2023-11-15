Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Схема выезда мужчин за границу под видом священников действовала на Львовщине

Валентина РоманенкоСреда, 15 ноября 2023, 12:47
Схема выезда мужчин за границу под видом священников действовала на Львовщине
польская граница. иллюстративное фото gospodarkamorska.pl

Жовковский районный суд Львовской области признал виновным мужчину в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, но дал условный срок из-за соглашения о признании виновности.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 13 ноября

Детали: После введения запрета на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения, обвиняемый разработал план поездок в Польшу в роли священнослужителей.

Реклама:

Фигурант подавал в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести ложные сведения. И потом при прохождении паспортного контроля предъявлялись документы о принадлежности лица к религиозной общине.

Осенью 2022 года мужчина уехал под видом диакона религиозной общины объединения "Дом Хлеба" Христианских Евангельских церквей в городе Кривой Рог.

Всего, по данным следствия, речь идет о 10 аналогичных случаях. Мужчины выезжали также как священники Церкви Веры Евангельской "Небесный Дар" и религиозной общины "Новое поколение".

ВИДЕО ДНЯ

Последний случай произошел в начале августа 2023 года. Обвиняемый сел с клиентом в автобус Львов-Варшава, чтобы сопроводить его через государственную границу. При проверке документов на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" его задержали.

В то же время на подготовительном заседании суда сообщили о соглашении о признании виновности.

Отмечается, что обвиняемый ранее не судим и имеет активную гражданскую позицию, которая заключается в волонтерской деятельности. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно, освободив с испытательным сроком 2 года.

Темы: уклонистыЛьвовщинасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Полиция назвала предварительную причину пожара в доме бизнесмена Мазепы

Кубань, Стародубщина, Слобожанщина: Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории в России

ПАСЕ наложит санкции на делегацию Азербайджана по российскому сценарию - источники

обновленоЯстремская вышла в четвертьфинал Australian Open, а Свитолина выбыла из турнира

видео, фото, обновленоСына Гринкевича задержали в Одессе: готовился сбежать за границу

фотоТуск приехал в Киев в День соборности Украины

Все новости...
уклонисты
Столичный "доброволец" помогал уклонистам выехать из Украины – правоохранители
Незаконный пакет услуг для "исследователей Тисы": разоблачена схема трансфера уклонистов
Разоблачена крупная схема уклонения от мобилизации: задействованы 9 военкоматов
Последние новости
13:00
"Произвол силовиков": движение "Манифест 42" анонсировало предупредительную остановку предприятий
12:58
"Был стройнее": ученые изменили представление о форме тела вымершего мегалодона
12:53
Глава МИД Финляндии: Задача ЕС - предоставить Украине нужное оружие и нарастить собственный ОПК
12:37
Полиция назвала предварительную причину пожара в доме бизнесмена Мазепы
12:19
В Кремле не видят, как Трамп может остановить российскую войну против Украины
12:14
Россияне обстреляли Краматорск, один погибший и одна раненая - ОВА
12:12
Кубань, Стародубщина, Слобожанщина: Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории в России
12:11
По всей Украине – тревога: с Саваслейки взлетел МиГ-31К
12:06
Штрафы и задержания: глава Нацпола поддержал идею наказывать нарушителей комендантского часа
11:55
Приватбанк продает 80 тысяч безнадежных кредитов физлиц
Все новости...
Реклама: