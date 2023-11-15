Схема выезда мужчин за границу под видом священников действовала на Львовщине

Жовковский районный суд Львовской области признал виновным мужчину в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, но дал условный срок из-за соглашения о признании виновности.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 13 ноября

Детали: После введения запрета на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения, обвиняемый разработал план поездок в Польшу в роли священнослужителей.

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Фигурант подавал в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести ложные сведения. И потом при прохождении паспортного контроля предъявлялись документы о принадлежности лица к религиозной общине.

Осенью 2022 года мужчина уехал под видом диакона религиозной общины объединения "Дом Хлеба" Христианских Евангельских церквей в городе Кривой Рог.

Всего, по данным следствия, речь идет о 10 аналогичных случаях. Мужчины выезжали также как священники Церкви Веры Евангельской "Небесный Дар" и религиозной общины "Новое поколение".

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Последний случай произошел в начале августа 2023 года. Обвиняемый сел с клиентом в автобус Львов-Варшава, чтобы сопроводить его через государственную границу. При проверке документов на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" его задержали.

В то же время на подготовительном заседании суда сообщили о соглашении о признании виновности.

Отмечается, что обвиняемый ранее не судим и имеет активную гражданскую позицию, которая заключается в волонтерской деятельности. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно, освободив с испытательным сроком 2 года.