В Киеве юноша выпал из окна многоэтажки: он погиб
Четверг, 2 ноября 2023, 11:32
Утром 2 ноября в Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал и погиб 21 летний парень.
Источник: пресс-офицер Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киеве Анна Зубрева в комментарии УП
Детали: Погибший - юноша 2002 года рождения выпал из окна 5-го этажа. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Семьи Глаголевых.
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Полиция пока квалифицировала событие как "несчастный случай". Правоохранители сейчас выясняют все детали.
Дополнено: Позже в полиции уточнили, что событие внесли в ЕРДР по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство с пометкой самоубийство".
Что предшествовало:
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