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В Киеве юноша выпал из окна многоэтажки: он погиб

Четверг, 2 ноября 2023, 11:32
В Киеве юноша выпал из окна многоэтажки: он погиб
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНЕ: ПОЛИЦИЯ

Утром 2 ноября в Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал и погиб 21 летний парень.

Источник: пресс-офицер Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киеве Анна Зубрева в комментарии УП

Детали: Погибший - юноша 2002 года рождения выпал из окна 5-го этажа. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Семьи Глаголевых.

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Полиция пока квалифицировала событие как "несчастный случай". Правоохранители сейчас выясняют все детали.

Дополнено: Позже в полиции уточнили, что событие внесли в ЕРДР по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство с пометкой самоубийство".

Что предшествовало:

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  • В начале октября в Киеве брат и сестра разбились после падения с 24 этажа.
  • 9 октября в Киеве погибли две девушки 2005 и 2006 годов рождения, которые, по предварительным данным, прыгнули с недостроя.
  • 15 октября в Киеве погибла 12-летняя девочка в результате падения с высоты многоэтажки.

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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