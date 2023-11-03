Россияне атаковали Украину 38 "Шахедами" и ракетой: 24 дрона и ракету сбили
Российские захватчики запустили по Украине 38 "Шахедов" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 ночью 3 ноября, 24 дрона и ракету Воздушным силам удалось сбить.
Источник: сводка Генштаба в Facebook, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона
Прямая речь Гуменюк: "Атака была достаточно мощная. Системы ПВО работали фактически 5 часов. На юге за ночь отработали и уничтожили 11 дронов типа "Шахед": по три на Николаевщине и Кировоградщине, два в Одесской области и по одному на Херсонщине, Днепропетровщине и в Винницкой области. На Кировоградщине сбили и ракету Х-59".
Детали: Гуменюк добавила, что было попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области.
По словам пресс-секретаря, пострадавших нет, разрушения не критические.
Информация о последствиях ночной террористической атаки еще уточняется.
Предыстория:
- В ночь на 3 ноября Россия массированно атаковала Харьков и пригород: по меньшей мере 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре.
- Во Львовской области дважды за ночь работала противовоздушная оборона.