Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Украину 38 "Шахедами" и ракетой: 24 дрона и ракету сбили

Ирина БалачукПятница, 3 ноября 2023, 07:27
Россияне атаковали Украину 38 Шахедами и ракетой: 24 дрона и ракету сбили
Обломки российского беспилотника, который атаковал Харьковскую область ночью 3 ноября. Фото из Telegram Полиции Харьковской области

Российские захватчики запустили по Украине 38 "Шахедов" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 ночью 3 ноября, 24 дрона и ракету Воздушным силам удалось сбить.

Источник: сводка Генштаба в Facebook, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона  

Прямая речь Гуменюк: "Атака была достаточно мощная. Системы ПВО работали фактически 5 часов. На юге за ночь отработали и уничтожили 11 дронов типа "Шахед": по три на Николаевщине и Кировоградщине, два в Одесской области и по одному на Херсонщине, Днепропетровщине и в Винницкой области. На Кировоградщине сбили и ракету Х-59".

Реклама:

Детали: Гуменюк добавила, что было попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области.

По словам пресс-секретаря, пострадавших нет, разрушения не критические.

Информация о последствиях ночной террористической атаки еще уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: беспилотникиПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
беспилотники
Пять шахедов ударили по объекту критической инфраструктуры на Львовщине - ОГА
Шахеды долетели до Львовщины: области угрожало 16 дронов
Россия массированно атаковала Харьковскую область: ударило 10 беспилотников
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: