Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ
Президент Владимир Зеленский своим указом назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергея Лупанчука
Источник: указы президент №728/2023, №727/2023
Дословно: "Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".
Детали: Другим своим указом президент уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций.
Что предшествовало: В сентябре Зеленский присвоил высшие воинские и специальные звания и вручил погоны военнослужащим сил обороны и правоохранительных органов Украины. Тогда глава государства присвоил звание генерал-майора и вручил соответствующие погоны Виктору Хоренко, которого 3 ноября уволил с должности командующего Сил специальных операций ВСУ
Зеленский в июле 2022 года представил личному составу Сил специальных операций нового командующего ССО, бригадного генерала Виктора Хоренко.