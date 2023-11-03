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Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

Станислав ПогориловПятница, 3 ноября 2023, 15:22
Зеленский назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины Сергея Лупанчука

Источник: указы президент №728/2023, №727/2023

Дословно: "Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины".

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Детали: Другим своим указом президент уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций.

Что предшествовало: В сентябре Зеленский присвоил высшие воинские и специальные звания и вручил погоны военнослужащим сил обороны и правоохранительных органов Украины. Тогда глава государства присвоил звание генерал-майора и вручил соответствующие погоны Виктору Хоренко, которого 3 ноября уволил с должности командующего Сил специальных операций ВСУ

Зеленский в июле 2022 года представил личному составу Сил специальных операций нового командующего ССО, бригадного генерала Виктора Хоренко.

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Темы: ССОЗеленскийуказы
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