Зеленский представил нового командующего ССО

Президент Владимир Зеленский представил личному составу Сил специальных операций нового командующего ССО, бригадного генерала Виктора Хоренко.

Источник: командование Сил специальных операций ВС Украины

Прямая речь Зеленского: "Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день".

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Детали: Командование ССО также опубликовало фото Хоренко.

Что предшествовало: 25 июля президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.

В свою очередь, Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.