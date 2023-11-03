В Бельгии из-за мощного шторма погиб 5-летний украинский мальчик

В результате шторма "Сиаран" в Западной Европе погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых - пятилетний мальчик из Украины, на него в бельгийском Генте и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке.

Источник: BBC Україна со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, передает "Европейская правда"

Дословно: "Можем подтвердить гибель украинского мальчика в (бельгийском) Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии на связи с полицией и социальными службами, а также родными".

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Детали: По данным бельгийских СМИ, на пятилетнего мальчика и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке. Впоследствии мальчик умер в больнице, в то же время другой ребенок получил легкие травмы.

Еще одной жертвой в Генте стала 64-летняя гражданка Германии, на которую в парке упало сломанное дерево. Вместе с ней была дочь, которая получила перелом ноги.

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