В Бельгии из-за мощного шторма погиб 5-летний украинский мальчик
В результате шторма "Сиаран" в Западной Европе погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых - пятилетний мальчик из Украины, на него в бельгийском Генте и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке.
Источник: BBC Україна со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, передает "Европейская правда"
Дословно: "Можем подтвердить гибель украинского мальчика в (бельгийском) Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии на связи с полицией и социальными службами, а также родными".
Детали: По данным бельгийских СМИ, на пятилетнего мальчика и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке. Впоследствии мальчик умер в больнице, в то же время другой ребенок получил легкие травмы.
Еще одной жертвой в Генте стала 64-летняя гражданка Германии, на которую в парке упало сломанное дерево. Вместе с ней была дочь, которая получила перелом ноги.
Что предшествовало:
- В результате шторма "Сиаран" на северо-западе Франции пострадали в целом полсотни людей, сотни тысяч до сих пор без света, а железная дорога пока не возобновила работу.
- Перед этим стало известно, что погибшие есть также в Нидерландах.
- Тем временем в Италии после сильных ливней на севере страны пять человек погибли и еще несколько пропали без вести.