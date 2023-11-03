Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бельгии из-за мощного шторма погиб 5-летний украинский мальчик

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 16:05
В Бельгии из-за мощного шторма погиб 5-летний украинский мальчик
Фото: Getty Images

В результате шторма "Сиаран" в Западной Европе погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых - пятилетний мальчик из Украины, на него в бельгийском Генте и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке.

Источник: BBC Україна со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, передает "Европейская правда"

Дословно: "Можем подтвердить гибель украинского мальчика в (бельгийском) Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии на связи с полицией и социальными службами, а также родными".

Реклама:

Детали: По данным бельгийских СМИ, на пятилетнего мальчика и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке. Впоследствии мальчик умер в больнице, в то же время другой ребенок получил легкие травмы.

Еще одной жертвой в Генте стала 64-летняя гражданка Германии, на которую в парке упало сломанное дерево. Вместе с ней была дочь, которая получила перелом ноги.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В результате шторма "Сиаран" на северо-западе Франции пострадали в целом полсотни людей, сотни тысяч до сих пор без света, а железная дорога пока не возобновила работу.
  • Перед этим стало известно, что погибшие есть также в Нидерландах.
  • Тем временем в Италии после сильных ливней на севере страны пять человек погибли и еще несколько пропали без вести.

Темы: Европачрезвычайное происшествиепогодажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Европа
Древнейшие войны в Европе происходили на тысячу лет раньше, чем считалось – ученые
Жертвами шторма "Сиаран" в Европе стали шесть человек
В ЕС ответили на угрозы польских перевозчиков заблокировать границу
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: