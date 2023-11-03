Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Армении отвергли претензии России к ее участию во встрече по украинской "Формуле мира"

"Европейская правда"Пятница, 3 ноября 2023, 20:46

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян прокомментировал недовольство Россией участия Еревана в саммите по украинской "формуле мира", которая прошла на Мальте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на News.am

Детали: Ованнисян заявил, что РФ неверно квалифицировала встречу между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком на Мальте.

Реклама:

Прямая речь: "Эта платформа – площадка для секретарей советов безопасности. Я бы не сказал, что это было посвящено вопросу Украины, там была более широкая повестка. Думаю, что такая квалификация не соответствует действительности".

Этому предшествовало: Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает участие Армении в саммите по украинской "формуле мира" на Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

Третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Во встрече приняли участие лично или дистанционно представители 66 стран – более чем на 20 больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Во встрече впервые приняла участие Армения, однако не принял участие Китай.

В сентябре этого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла во время визита жена премьера Армении Никола Пашиняна.

Позже в начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Темы: АрменияРосcияформула мираУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Армения
Премьер Армении стремится наладить отношения с Турцией
Армения впервые участвует во встрече по "Формуле мира"
Армения заявила, что Азербайджан сорвал переговоры в Брюсселе
Последние новости
15:31
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов на $147,5 млн в обход Конгресса
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
Все новости...
Реклама: