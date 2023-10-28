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Армения впервые участвует во встрече по "Формуле мира"

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 28 октября 2023, 13:42
Армения впервые участвует во встрече по Формуле мира
путин и пашинян, фото тасс

Армения впервые является участницей встречи по подготовке саммита по украинской "формуле мира", которая на этот раз проходит на Мальте.

Источник: армянская служба "Радио Свобода", "Европейская правда"

Детали: На встречу, которая проходит на уровне внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности, от Армении отправился секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

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В сентябре этого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла во время визита жена премьера Армении Никола Пашиняна.

Позже в начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Напомним:  Офисе президента заявили, что во встрече на Мальте принимают участие более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали.

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Темы: Арменияформула миравойна
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