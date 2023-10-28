Армения впервые участвует во встрече по "Формуле мира"
Армения впервые является участницей встречи по подготовке саммита по украинской "формуле мира", которая на этот раз проходит на Мальте.
Источник: армянская служба "Радио Свобода", "Европейская правда"
Детали: На встречу, которая проходит на уровне внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности, от Армении отправился секретарь Совета безопасности Армен Григорян.
В сентябре этого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла во время визита жена премьера Армении Никола Пашиняна.
Позже в начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.
Напомним: Офисе президента заявили, что во встрече на Мальте принимают участие более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали.